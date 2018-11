Dernier hommage

En direct de la basilique Notre-Dame, à Montréal, le dernier hommage à Bernard Landry, ce politicien marquant du Québec moderne. À noter que la cérémonie débute à 14 h, pour ceux qui voudraient éviter le prélude de commentaires et l’entrée des dignitaires…

Funérailles d’État de Bernard Landry, Radio-Canada et RDI, 13 h

Suspense « champêtre »

Début d’une minisérie française en six épisodes, un suspense qui emprunte au sous-genre d’horreur qu’est le « slasher movie ». Un chalet alpin isolé à deux époques et un mariage qui tourne particulièrement mal. La critique française n’a pas été des plus tendres. Si vous êtes amateur du genre, il n’y a pas de raison de ne pas lui donner une chance…

Le chalet, TV5, 22 h