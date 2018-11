Avant les champs de coton

Cette excellente série documentaire en quatre épisodes, diffusée jusqu’à jeudi, offre une perspective globale de l’histoire de l’esclavage, de la chute de l’Empire romain d’Occident aux mouvements abolitionnistes, et fait des liens avec la situation actuelle, parfois encore bien sombre…

Les routes de l’esclavage, RDI, 20 h

Amour fatal

Début de cette minisérie en six épisodes, imaginée et coscénarisée par Stéphane Lapointe (Tout sur moi, Faits divers), qui raconte l’étrange destin d’un vingtenaire dont toutes les amoureuses finissent par mourir dans des circonstances troubles. Un drôle de mélange de fantastique, d’horreur, de drame et de comédie qui fonctionne plutôt bien.

La malédiction de Jonathan Plourde, Super Écran, 21 h