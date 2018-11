Notre choix cette fin de semaine

M. Landry par lui-même

Les hommages télévisuels à monsieur Landry se poursuivent avec un documentaire d’Yves Bisaillon, où l’ex-politicien et militant parle de la cause de sa vie, et d’une longue entrevue accordée à Esther Bégin pour sa série documentaire Fièvre politique.

Le monde de Bernard, RDI, vendredi, 20 h et samedi, 18 h 30 et Bernard Landry se raconte, Télé-Québec, vendredi, 22 h et dimanche, 20 h

Enquête familiale

60 000 enfants passent par les centres jeunesse au Canada, dont plusieurs sont peu en contact avec leur famille. Ce documentaire met en lumière un programme qui a pour mission de trouver de la famille « méconnue » des jeunes « anciens » de ce système pour les aider à trouver leur voie.

Next of Kin, CBC, vendredi, 21 h