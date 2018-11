Notre choix cette fin de semaine

Renouer avec Orson

Le géant du Web a mis la main sur le dernier film inachevé d’Orson Welles, qui raconte l’histoire d’un cinéaste vieillissant qui peine à terminer son dernier film, et l’a terminé. En complément à cette sortie peu commune, on nous propose un documentaire sur les dernières années de ce monstre sacré du cinéma, où il tentait de finir cet ultime opus.

De l’autre côté du vent et They’ll Love Me When I’m Dead, Netflix, dès vendredi

Mission de réconciliation

Vingt-cinq ans après leur déploiement en Bosnie-Herzégovine, quatre ex-Casques bleus de Gatineau retournent sur les lieux où ils ne se sont pas sentis aussi utiles qu’ils l’auraient voulu, afin de les découvrir sous un autre jour et de faire la paix avec ce passé trouble…

Faire la paix avec la guerre, Radio-Canada, samedi, 22 h 30