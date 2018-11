Sur vos écrans: confessions, élections et rédemption familiale

Une bonne « jasette » avec la mort

Le concept sur papier nous laissait un peu perplexe : des vedettes qui se confient à la Grande Faucheuse alors qu’on leur annonce leur trépas imminent. Le résultat de cette websérie de neuf entrevues intimistes avec des chanteurs et chanteuses, imaginée par le « raconteur rock » Stéphane Papillon et magnifiquement réalisée par Philippe Gariépy, surprend très agréablement. Ainsi Yann Perreau, Ariane Moffatt, Émile Bilodeau, Hubert Lenoir, Mario Pelchat, Marième, la rappeuse Sarahmée et les « vétérans » Lucien Francœur et Louise Forestier se dévoilent avec beaucoup de sincérité et de profondeur sur leur rapport à la mort, à la vie, à la spiritualité, à la foi et surr leurs regrets dans ces entretiens un peu « hâtifs » avec la mort, incarnée par M. Papillon. Ces confessions fort touchantes sont magnifiées par des images en noir et blanc « granuleuses » qui siéent parfaitement au propos. Une bien belle surprise, qui fait sortir les mouchoirs.

Épitaphe

unis.ca, dès jeudi



Élections décisives

Les élections américaines de mi-mandat de cette année ne profitent pas du même traitement médiatique qu’on leur réserve habituellement de ce côté de la frontière. Le fait que le président actuel crée d’importantes divisions dans la société américaine par ses orientations et déclarations « dérangeantes » quotidiennes et qu’une large part de l’électorat se mobilise afin de changer la donne politique y est sans doute pour beaucoup. Le jour J arrive mardi. Pour suivre en temps réel les résultats de ce scrutin important, on a l’embarras du choix.



24/60 et Midterm Elections Night

RDI, dès 19 h et CNN, dès 17 h, ABC et PBS, 20 h, NBC et CBS, 21 h



Enquête familiale

Il y aurait plus de 60 000 enfants qui passent une partie ou toute leur vie de mineurs dans des centres jeunesse au Canada. Plusieurs d’entre eux voient rarement sinon pas du tout leur famille immédiate, ou ne veulent pas y avoir affaire. Cette absence de liens affectifs familiaux pèse lourd dans leur intégration à la vie adulte. Ce documentaire s’intéresse à une initiative pour pallier ce manque : des travailleurs sociaux cherchent des membres de la famille élargie qui sont inconnus de leurs pupilles afin de leur permettre de créer de nouveaux liens familiaux pour les aider à prendre leur envol.



Next of Kin

CBC, vendredi, 21 h



Le visionnement en continu de la semaine Production d’Arte, la comédie autobiographique Loulou est cocréée et interprétée par Louise Massin dans son propre rôle de trentenaire adulescente qui se retrouve enceinte sans l’avoir planifié et qui décide contre toute attente de le garder. Cette websérie produite par Arte, écrite, mise en scène et jouée principalement par des femmes, a reçu un bien bel accueil critique en France lors de la sortie des deux saisons.



Loulou

Tou.tv, saison 1 dès le 7 novembre et saison 2 dès le 28 novembre