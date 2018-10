Intégration territoriale

Cette magnifique série documentaire qui suit deux classes d’accueil tout au long d’une année scolaire s’achève presque avec ce pénultième épisode dans lequel les enseignantes font découvrir à leurs élèves leur nouvelle patrie au-delà de la métropole à travers des sorties scolaires.

Classe à part, TV5, 19 h 30

Comédie autobiographique

L’acteur Idris Elba (Luther, et peut-être le prochain 007 ?) s’est inspiré de son enfance dans une banlieue ouvrière et multiethnique de Londres pour créer cette comédie de situation sur le quotidien d’une famille originaire de la Sierra Leone au coeur des années 1980, sur fond de tensions sociales et raciales, abordées avec délicatesse et humour.

In the Long Run, CBC, 21 h 30