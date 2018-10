Obstacles et solutions

Sous ses dehors d’émission jeunesse, ce magazine animé par trois jeunes personnes handicapées, éloquentes et allumées, soulève des questions fort pertinentes sur les problèmes d’accessibilité à toutes sortes de services plus ou moins essentiels par les gens qui, comme les animateurs, sont privés de l’usage d’un sens ou ayant une mobilité réduite. En plus d’aborder ces difficultés sous des angles « inédits », on part à la recherche de solutions concrètes.

Mission accessible, AMI-Télé, 20 h

L’autre histoire

Premier épisode de cette courte série documentaire en quatre épisodes qui raconte l’histoire des peuples autochtones des Amériques, des premiers habitants à nos jours. Le premier épisode est consacré aux origines des premiers occupants de cet immense territoire.

Native America, PBS, 21 h