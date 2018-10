L’âge adulte

On passe un très bon moment devant cette courte websérie aux accents comiques et fantastiques qui raconte l’émancipation « obligée » d’une jeune femme forte qui se cherche un peu, le temps d’une invasion de chenilles, puis d’un temps des fêtes trop chaud.

Le temps des chenilles, saison 1 et 2, unis.ca

Douloureuses captivités

Deux documentaires mettent en lumière l’histoire de femmes qui ont été victimes de prises d’otages : les 276 jeunes Nigérianes enlevées par Boko Haram en 2014 et des centaines de milliers de femmes asiatiques enlevées pour servir d’esclaves sexuelles à l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.

Stolen Daughters — Kidnapped by Boko Haram, HBO, 20 h et POV : The Apology, PBS, 22 h