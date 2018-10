«Bodyguard»: corps, accords et désaccords

Ce n’est pas une simple série de plus. C’est un événement, l’exemple rare d’une production culturelle qui fait date et qui fait mouche parce qu’elle respire le plus pur air du temps.

La mini-fiction britannique Bodyguard qui arrive sur Netflix a fracassé les records d’audience en Grande-Bretagne lors de sa diffusion à la fin de l’été. Le premier épisode a drainé plus de 40 % de parts de marché vers BBC One. Les trois suivants ont permis à la chaîne publique de passer la barre des dix millions de téléspectateurs, qui en ont pourtant vu bien d’autres dans cet épicentre de la télé de qualité. À la conclusion, au sixième versement, la présentation a battu des records précédents établis par Game of Thrones, série la plus populaire sur Terre en ce début de XXIe siècle.

Occupation double aussi fait de bons scores ici, preuve que le plus n’est pas toujours l’ami du mieux. Pas dans ce cas. Ces quantités dignes des belles années de la télé à trois ou quatre chaînes s’arriment à de la qualité tout aussi rapprochée des sommets. Pour une fois, les préposés au sens de la critique britannique, réputée une des plus sévères du monde, ont donné raison aux sujets de Sa Majesté en passant des gallons de pommade sur ce Garde du corps. Celle du très exigeant Guardian a conclu que Bodyguard n’était rien de moins que « la dramatique télé de la décennie ».

Alors, de quoi s’agit-il ? Au départ, d’une idée toute simple puisque la recette culturelle éprouvée construit souvent de la complexité dramatique autour d’un canevas réductible au cliché. Umberto Eco a déjà écrit quel’Odyssée, au fond, ce n’est jamais que l’histoire d’obstacles placés sur le long chemin d’un guerrier qui veut rentrer chez lui. De même, Bodyguard pourrait se résumer ainsi dans le bon vieux TV Hebdo : un ancien soldat, meurtri par son expérience du front, devient le garde du corps et l’amant d’une ministre de l’Intérieur, partisane de la ligne dure, alors que se multiplient les attentats terroristes dans son pays.

Une paranoïa suffocante

Il y a évidemment du Bodyguard dans Bodyguard. Le film éponyme de 1992 à l’eau de rose mettant en vedette la défunte chanteuse Whitney Houston (I Will Always Love You) proposait déjà le scénario d’une relation intime entre une dame importante et son protecteur. Le long métrage avait rapporté son demi-milliard au box-office planétaire, preuve sonnante de l’intérêt pour le genre, comme A Star Is Born, qui vient de connaître sa troisièmeadaptation avec Lady Gaga.

Seulement, il y a beaucoup plus dans la nouvelle mouture avec gardien. La romance interdite s’arrime à un portrait sociopolitique labyrinthique qui donne l’impression de regarder un mélange entre James Bond et Homeland, soit un précipité mixant l’action intense à de la paranoïa suffocante.

Un « agentleman »

Le ton est donné dès la première scène. Le jeune vétéran David Budd (Richard Madden, l’ex-Robb Stark, King of the North de Games of Thrones) est dans un train avec ses deux jeunes enfants. Il observe un manège étrange sur le quai de la gare, puis l’agitation d’une employée dans la voiture qu’ils occupent. Il finit par découvrir une terroriste prête à se faire sauter. Et le reste de l’intervention par les services de sécurité, tournée très nerveusement, laisse à peine le temps de respirer.

Le sergent de police est ensuite affecté en promotion à la garde rapprochée de la ministre de l’Intérieur, Julia Montague (irréprochable Keeley Hawes). Elle incarne tout ce qu’il déteste maintenant, une politicienne va-t-en-guerre qui applique la loi du talion et veut surveiller et punir toujours plus. Ses positions lui valent d’innombrables animosités au sein de son parti, du gouvernement, de la population, mais aussi des divers services du renseignement qui luttent pour conserver leurs positions au centre de l’appareil d’État. La suspicion et les intrigues s’infiltrent de tous bords.

La série alterne les séquences d’action publiques quasi insoutenables et les moments privés plus ou moins agréables. L’« agentleman » Budd, blessé au corps et à l’esprit par ses années en Afghanistan, survit avec des cauchemars et l’alcool qui ont fait éclater son couple. D’autres rescapés de l’enfer gravitent autour de lui. La société tout entière cherche à composer avec la menace terroriste. Dans cette fiction, un militaire pacifiste doit protéger une politique militariste et tout le monde finit par se surveiller l’un l’autre. Bienvenu dans notre postmodernité désenchantée.

L’ombre de #MoiAussi

Le portrait de groupe a aussi le grand mérite de jouer du cliché et de son contraire dans un savant mélange d’efficacité narratrice. Évidemment, le gorille et sa protégée couchent ensemble et l’ex du sergent Budd lui annonce au pire moment qu’elle a un nouvel amant. Bien sûr, le gars des vues multiplie les attaques violentes dans la capitale londonienne et l’arène politico-policière grenouille de personnages machiavéliques. En même temps, les arguments de la ministre faucon et ceux d’un terroriste qui n’a rien à voir avec un fou d’Allah se défendent.

Cette option volontairement équivoque et parfois sibylline se reflète dans l’écriture et la distribution. Bodyguard est écrit et réalisé par Jed Mercurio, lui-même une drôle de bibitte de la télé britannique, ancien médecin et pilote de chasse spécialisé jusqu’ici dans le drame médical (Cardiac Arrest, Bodies et Critical). Avec Bodyguard, il joue constamment de l’ambiguïté, pour ne pas dire des renversements idéologiques.

D’un côté, cette histoire banale et extraordinaire baigne dans une atmosphère un peu surannée. Un mâle laconique protège ses enfants, sa maîtresse et son pays en surmontant ses démons intérieurs. On dirait un résumé de la carrière cinématographique de Bruce Willis.

D’un autre côté, l’ombre du mouvement #MoiAussi plane sur la production où les rôles sont distribués à parité, de sorte qu’une femme ambitieuse dirige le ministère réputé le plus viril et aspire au poste de premier ministre, tandis que d’autres femmes autour d’elle mènent les services de police, de lutte contre le terrorisme et même une escouade d’interventions tactiques. Dans une scène d’anthologie, alors que la ministre Montague fait les premiers pas de tendresse vers son beau sergent, elle lui déclare de manière parfaitement britannique : « Je ne suis pas la reine. Vous avez le droit de me toucher ! »

Au total, c’est bien lui, l’homme, objet du désir, celui que l’on voit nu d’ailleurs. Et c’est bien elle, la ministre, plus âgée, plus riche, plus puissante et, à vrai dire, positionnée tout en haut de la hiérarchie sociale, qui pilote cette histoire de coup et de cul.

Si les rôles masculin et féminin avaient été inversés, on aurait à juste titre dénoncé une énième affaire clichée d’abus de pouvoir et d’agression. On le répète une dernière fois : ce n’est pas une simple série de plus, c’est un événement, l’exemple rare d’une production culturelle qui fait date et qui fait mouche parce qu’elle respire le plus pur air du temps.