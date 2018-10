Catherine White: après les chenilles, un Noël trop chaud

Il y a tout juste deux ans, la jeune réalisatrice Catherine White lançait sa première websérie, Le temps des chenilles, une comédie dramatique à l’esthétique soignée et aux accents fantastiques sur le saut obligé d’une jeune femme dans la vie adulte après avoir été mise à la porte par ses parents, au lendemain de ses 21 ans.

Sans ses effets personnels et en « linge mou », Alix, une fille qui ne s’en laisse pas imposer mais qui ne sait pas trop où elle va, trouve refuge auprès de sa meilleure amie, Bibi, revenue de la grande ville pour l’été en plantant sa tente sur le terrain de ses parents… Au fil des cinq courts épisodes de cette première saison, on suit les efforts d’Alix pour prendre son envol, alors que sa ville de région anonyme est assaillie par une invasion de chenilles.

Catherine White a trouvé dans sa série, qu’elle considère comme plus axée sur « les émotions et les ambiances que les situations », un projet parfait pour intégrer ce phénomène naturel cyclique qui revient toutes les douzaines d’années là où elle a grandi, en Abitibi-Témiscamingue. Une invasion s’est d’ailleurs produite l’été du tournage de la première saison, en 2016, ce qui lui a permis de dénicher quelques « figurantes » au pays d’enfance.

À quelques jours de la mise en ligne de la deuxième saison des aventures d’Alix, toujours interprétée magnifiquement par Karelle Tremblay, sa scénariste et réalisatrice croit qu’il ne faut pas chercher dans cette invasion de chenilles, qui deviendront papillons, une métaphore de la marche vers l’âge adulte de son héroïne pas banale. « Je voulais plutôt mettre en parallèle [au récit] un événement naturel. Dans mes oeuvres, il y a toujours des manifestations naturelles. Dans la deuxième saison, ce sont les changements climatiques. »

Noël chaud

Le bouleversement du climat est évoqué par des températures particulièrement élevées à l’orée du temps des Fêtes, alors qu’Alix, qui a suivi sa meilleure copine en ville à l’automne, retourne pour la première fois dans sa famille depuis son expulsion expéditive. Les retrouvailles avec ses parents ne seront pas de tout repos. Et un mystère un peu inquiétant, dont on taira ici la nature, laisse l’héroïne un peu sur ses gardes, même si elle devrait profiter de ces vacances avec l’insouciance heureuse des gens de son âge.

Ces ajouts « naturels » et les moments insolites générés par ledit mystère insufflent à ce récit d’apprentissage une dimension un peu fantastique, qui rappelle à certains égards le cinéma de Stéphane Lafleur (particulièrement Tu dors Nicole) et quelques oeuvres d’André Forcier, que Catherine White cite d’ailleurs comme l’une de ses sources d’inspiration.

Ceux qui ont vu le plus récent film de Sébastien Pilote, La disparition des lucioles, actuellement en salle, seront tentés de faire des parallèles entre son personnage principal et Alix, qui sont incarnés avec le même naturel… par la même actrice. Parentés que la réalisatrice n’a pas souhaité commenter. Il faut dire que les deux oeuvres nous transportent dans des zones différentes. Celle du Temps des chenilles est plus « légère », enveloppée par la musique originale aux accents pop des années 1980 composée par Maxime Navert. Elle évite de tomber dans les clichés souvent associés aux productions qui mettent en scène de jeunes adultes et s’adressent à ceux-ci : l’histoire n’est pas portée par des intrigues amoureuses, et le téléphone cellulaire, dont la présence est devenue incontournable dans les fictions « millénariales », répond aux abonnés absents, à une seule exception près, nécessaire à la cohérence du récit.

Une autre suite plus patiente

Le dernier épisode de cette deuxième saison laisse les spectateurs sur une chute qui laisse deviner qu’il y aura une suite aux aventures d’Alix et compagnie. Sa créatrice avoue qu’elle aimerait bien emmener sa série du côté de l’enquête policière. Mais il faudra sans doute être patient, puisque la cinéaste est occupée à l’écriture d’une autre websérie et a dans ses cartons un projet de film.

Cela dit, Le temps des chenilles, d’abord pensé comme un long métrage, ne devait être qu’une websérie d’une seule saison. Après l’avoir présentée en compétition au Marseille Web Fest en octobre 2017 (où elle a remporté le prix de la meilleure réalisation), Catherine White a eu le goût de poursuivre l’expérience.

Elle s’est donc lancée dans la conception d’une suite à la hâte à deux semaines de la date limite de dépôt des projets à Téléfilm Canada, avec succès, puisqu’elle a rapidement reçu l’approbation de l’institution, obtenu le financement et bouclé le tournage quelques mois plus tard. La cinéaste retourne à Marseille ces jours-ci. Avec l’envie de renouer avec le souffle créateur qui l’avait animée lors de sa première visite.