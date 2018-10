«Cinémaniak» reprend ses activités

La revue Web Cinémaniak est de retour sur le Web. En mars dernier, la plateforme annonçait avoir été la cible d’un piratage informatique ayant corrompu « chaque page et chaque élément » de son site. L’équipe de bénévoles lançait alors un cri du coeur en appelant à « toute aide possible » qui lui permettrait de reprendre ses activités. Quelque six mois plus tard, Cinémaniak publie à nouveau des billets sur le septième art, avec à sa barre une toute nouvelle équipe. Celle-ci s’engage à « défricher », à « explorer », à « compiler », à « dépoussiérer » et à « jaser » de cinéma en s’adressant autant « aux férus de cinéma qu’à ta tante qui cherche quoi regarder ».