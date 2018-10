Naissance d’un disque

Ariane Moffatt lance son nouvel opus aux accents soul. Ce court documentaire donne un aperçu de la création de ce dernier.

Ariane Moffatt, Petites mains précieuses en studio, Artv, 20 h 30

« L’arbitre » à la rescousse

Dans cette nouveauté, Me Goldwater se fait médiatrice auprès de couples à la dérive et d’ex qui ne s’entendent pas. Elle débute avec deux ex-conjointes qui se disputent la garde de leur bébé.

Goldwater à l’écoute, Canal Vie, 21 h

Semaine sous influence

Cette émission, qui allie de plus en plus habilement l’actualité et des numéros de variétés « émergentes », s’attarde au sujet de la semaine, la légalisation du cannabis.

L’heure est grave, Télé-Québec, 22 h