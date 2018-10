Sur vos écrans: fabuleux collage

Un Québec étonnant

Dix ans après l’essai documentaire La mémoire des anges, superbe montage poétique d’extraits audiovisuels et sonores tirés des coffres de l’ONF qui racontait le Montréal des années 1950 et 1960, le cinéaste Luc Bourdon s’est livré au même exercice pour illustrer le Québec effervescent des années 1970, d’Expo 67 jusqu’au « Non » de 1980. Sans narration et sans sous-titrage, cette plongée dans cette époque des grands changements sociaux, politiques et culturels captive par l’originalité des points de vue adoptés sur des événements charnières et des personnalités marquantes, qu’on met parfois un peu de temps à reconnaître. Le spectateur doit fouiller dans les tiroirs de sa mémoire pour profiter pleinement de cet habile collage désordonné d’une décennie faste. Celui qui se laisse simplement porter ne sera pas déçu non plus… Sur notre photo : Micheline Lanctôt dans Souris, tu m’inquiètes, d’Aimée Danis.

La part du diable

Le monde de Roseanne sans Roseanne

La renaissance réussie de la comédie « ouvrière » américaine des années 1990 a connu une fin abrupte en mai dernier, quelques heures après la publication par son interprète principale d’un tweet raciste à propos d’une ancienne conseillère de Barack Obama. Renouvelée peu de temps avant pour une 11e saison, après des critiques positives et une réception du public très enthousiaste, Roseanne a été annulée par ABC, mais pas pour bien longtemps. Le diffuseur a annoncé à peine un mois plus tard une série dérivée avec toute la famille Conners, mais sans Roseanne, qui mourra peut-être tout aussi mystérieusement que son mari est « ressuscité » entre la 9e et la 10e saison. Reste à voir si le public s’accrochera les pieds dans le salon dépareillé de cette famille dans laquelle il s’est longtemps reconnu.

The Conners

L’arbitre à la rescousse

Me Anne-France Goldwater poursuit dans la même veine que son émission L’arbitre, qui en est à sa dernière saison cet automne à V, avec une nouveauté, Goldwater à l’écoute,où elle est médiatrice auprès de couples désireux de résoudre leurs conflits pour sauver leur relation, ou ce qu’il en reste…

Goldwater à l’écoute

Le visionnement en continu de la semaine Les rumeurs venues d’outre-Atlantique sont très positives à propos de cette comédie dramatique en six épisodes sur l’usure du couple et les remèdes pas toujours appropriés pour y remédier. Cette adaptation d’une pièce de théâtre de Nick Payne produite par la BBC met en vedette la toujours formidable Toni Collette en thérapeute conjugale qui, tel un cordonnier mal chaussé, doit trouver des solutions avec son mari pour raviver leur flamme.



Wanderlust

