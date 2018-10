Notre choix cette fin de semaine

En haut de l’affiche

Ces messieurs reçoivent la chanteuse Véronique Béliveau, jadis la voix de Radio-Québec, en vedette dans La symphonie de Télé-Québec dimanche, François Bonnardel de la CAQ, au pouvoir après 10 ans dans l’opposition et Vincent Gratton, au générique de Quand les pouvoirs s’emmêlent.

Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h

Les dessous d’une enquête

Le New York Times a frappé un (autre) grand coup en dévoilant cette semaine son enquête sur la façon dont Donald Trump a commencé à construire sa fortune, à coups de dons familiaux et d’évitement fiscal. Ce documentaire montre comment l’équipe du journal a réalisé cette enquête.

The Family Business : Trump and Taxes, Showtime et CraveTv, dimanche, 20 h 30