«Patrick Melrose»: quand Benedict Cumberbatch s’éclate

Qu’il incarne un superhéros (Doctor Strange), un enquêteur mythique (Sherlock Holmes) ou un roi shakespearien (Richard III), Benedict Cumberbatch sait tirer profit des rôles qu’on lui offre et capter l’attention des spectateurs dès qu’il apparaît à l’écran. Dans Patrick Melrose, série du scénariste David Nicholls (Loin de la foule déchaînée, de Thomas Vinterberg) et du réalisateur Edward Berger (la série The Terror), d’après les romans aux accents autobiographiques d’Edward St. Aubyn, l’acteur anglais insuffle au personnage-titre un savant mélange de distinction, de folie et de vulnérabilité.

Débutant sur les chapeaux de roue, le premier des cinq épisodes nous présente Patrick, toxicomane et alcoolique issu de la haute société britannique, alors qu’il doit se rendre à New York afin de récupérer la dépouille de son père (Hugo Weaving, impeccable dans ce rôle abject à souhait). Par une mise en scène déjantée et un montage frénétique, Edward Berger traduit parfaitement l’état d’esprit de cet homme hanté par le souvenir de son père abusif et violent.

Si les épisodes suivants se révèlent plus conventionnels dans leur facture, l’histoire de Patrick Melrose demeure tout aussi fascinante. Incarnant le héros enfant, Sebastian Maltz laisse transparaître toute la détresse de son personnage, déchiré entre un père tyrannique et une mère alcoolique qui ferme les yeux sur la tragédie familiale. Dans ce rôle de mère indigne, Jennifer Jason Leigh excelle, offrant les moments les plus bouleversants de la série.