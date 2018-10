Sur vos écrans: un été meurtrier

Cet été-là

Norvège, 22 juillet 2011. Anders Behring Breivik, trentenaire d’extrême droite, est arrêté par la police après avoir entraîné la mort de 77 personnes et blessé 151 autres victimes dans une explosion à la bombe à Oslo et lors d’une fusillade à Utoya. Lancé à la Mostra de Venise, Un 22 juillet, drame en trois parties de Paul Greengrass (United Vol 93), d’après le livre de la journaliste Asne Seierstad (One of Us), revient sur les événements entourant ces attentats terroristes, les attaques plus meurtrières survenues en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Interprète de Rainer Maria Rilke aux côtés de Vincent Lindon dans Rodin, de Jacques Doillon, l’acteur norvégien Anders Danielsen Lie incarne le meurtrier condamné à une peine de 21 ans de prison prolongeable.

Netflix, mercredi

Quoi de neuf, docteur ?

Ce n’est plus un secret pour personne : 55 ans après sa première apparition sur les ondes de BBC, la treizième incarnation du Doctor Who est une femme. Enfin, presque tout le monde puisque la principale intéressée, incarnée par Jodie Whitaker (Broadchurch), ne le sait pas encore au moment de faire son entrée en scène dans le premier épisode de la 11e saison de la cultissime série de science-fiction britannique. Voilà qui promet quelques moments cocasses.

Global dimanche, 13 h 45

Il était une fois le cirque

Vendeurs de rêve pour les uns, exploiteurs d’animaux pour les autres, les premiers exploitants de cirque ont durant des décennies changé le visage de l’Amérique en se promenant de ville en ville au cours du XIXe siècle. Minisérie de quatre heures, The Circus raconte la grande histoire du cirque aux États-Unis, de ses modestes débuts à son lent déclin, à travers le portrait de ses pionniers visionnaires, tels P.T. Barnum, James Bailey et Adam Forepaugh, ainsi que de ses légendes, comme Jumbo l’éléphant, propriété de la Société zoologique de Londres, dont la vente au cirque de Barnum fit scandale en Angleterre.

Le visionnement en continu de la semaine Assassinés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 sur les ordres de Lénine, les membres de la famille impériale russe n’ont cessé depuis de fasciner les amoureux d’histoire… ainsi que les illuminés. De fait, on ne compte pas le nombre de personnes se proclamant être les descendants des Romanov ; plusieurs femmes ont même prétendu durant des années être la princesse Anastasia. Créateur de la série Mad Men, Matthew Weiner s’est inspiré de cette obsession pour les soi-disant héritiers du tsar Nicolas II pour écrire la série d’anthologie de huit épisodes The Romanoffs. Parmi la distribution, on retrouve Christina Hendricks, la flamboyante Joan de Mad Men.



The Romanoffs

Amazon Prime, vendredi

Le poids des traditions L’amour va mal au pays du Kama Sutra et des films à l’eau de rose bollywoodien. C’est ce qu’on comprend en jetant un œil à ce documentaire qui se penche sur la culture des mariages arrangés, qui constituent 90 % des unions contractées dans cette contrée toujours écrasée par son système de castes. L’homosexualité, quoique très récemment légalisée, y est toujours extrêmement mal vue, tout comme les mariages d’amour, et la culture du viol et des « crimes d’honneur », pas totalement disparue. Triste constat…



L’amour et le sexe en Inde

Télé-Québec, mercredi, 20 h

Un 22 juillet Netflix, mercredi

Doctor Who Global, dimanche, 13 h 45

American Experience : The Circus PBS, lundi et mardi, 21 h

The Romanoffs Amazon Prime, vendredi

L’amour et le sexe en Inde Télé-Québec, mercredi, 20 h

PBS, lundi et mardi, 21 h