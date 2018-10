Planète plastique

Cet épisode de l’émission d’enquêtes à grand déploiement sur des sujets de consommation a fait grand bruit lors de sa diffusion il y a quelques semaines en France. On peut y constater l’ampleur de la pollution causée par cette matière dont on ne peut plus se passer, grâce aux efforts de multinationales qui veulent continuer à en vendre beaucoup, et qui s’avère néfaste pour la santé humaine.

Cash Investigation. Plastique, la grande intox, TV5, 20 h

Les réseaux antisociaux

Dans ce documentaire d’Hugo Latulippe, l’animatrice Pénélope McQuade s’intéresse aux raisons et conséquences de l’intimidation et de la violence verbale, anonyme ou pas, sur les réseaux sociaux.

Troller les trolls, Télé-Québec, 20 h