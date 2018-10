Soir décisif

Si l’on se fie aux sondages, ça risque de veiller tard dans les chaumières où on suivra la soirée électorale. Radio-Canada, TVA et leurs réseaux d’information en continu proposent leur couverture spéciale. Si on veut jeter un oeil sur ce qu’offrent les anglos, il faut se tourner vers CTV ou la chaîne d’info de la CBC.

Élections Québec 2018, le choix, RDI, dès 18 h 30 et Radio-Canada, dès 19 h 30. Québec 2018, LCN, 18 h 30 et TVA, 19 h 30. Quebec Votes 2018, CTV et CBC News Network, 20 h

L’argent anonyme

Ce documentaire présenté récemment au festival de Sundance est en fait une enquête sur l’ampleur des dons anonymes imposants qui minent le système électoral américain à travers l’exemple « local » de l’État du Montana.

Dark Money, PBS, 22 h