Sur vos écrans: place à la jeunesse

Enfants migrants

Série documentaire de trois épisodes réalisée par James Bluemel, Exode, un million de destins raconte la crise des migrants syriens, afghans, pakistanais, somaliens, érythréens et irakiens à travers le regard des enfants et de leur famille. Alliant entrevues et prises de vue tournées à bord des embarcations de fortune, cette série-choc salue le courage de ces gens qui risquent leur vie dans l’espoir d’un monde meilleur et dénonce les passeurs qui les exploitent.

Planète +, dimanche, 19 h 30

Info-jeunesse

Depuis décembre 2016, la zone jeunesse du site de Radio-Canada propose une série de capsules où l’on décortique l’actualité à travers une grande variété de sujets pour les enfants âgés de six à huit ans, Le monde est petit. Animée par Caroline Bouchard, la première saison abordait notamment les changements climatiques, l’histoire des Premières Nations et les droits d’auteur, de même qu’elle présentait des personnalités politiques telles Justin Trudeau, Donald Trump et Fidel Castro. Depuis le 11 septembre, Sébastien Leblanc a repris le flambeau. Parmi les sujets présentés depuis le début de la saison se trouvent la crise des migrants, la légalisation du cannabis et, bien sûr , les élections. Produites par Toast Studio, toutes les capsules des deux saisons sont en ligne.

Radio-canada.ca

Retour en classe

Un an après avoir été lancée sur le Club Illico, L’Académie débarque sur les ondes de TVA. Écrite par Sarah-Maude Beauchesne, la série met en scène Agathe (Léa Roy), Marie (Juliette Gosselin) et Wendy (Sabrina Bégin Tejeda), trois meilleures amies qui ont juré de faire une croix sur l’amour. Leur pacte sera mis à rude épreuve lorsque le pensionnat qu’elles fréquentent ouvrira ses portes aux garçons. Très attendue, la deuxième saison, dont l’action est campée quelques jours après les événements de la première saison, sera disponible sur le Club Illico la semaine suivante. Deux nouveaux personnages y feront leur entrée, soit un élève sûr de son charme et une enseignante sévère qu’incarneront Anthony Therrien et Macha Limonchik.

Le visionnement en continu de la semaine Forte du grand succès de La casa de papel, où huit cambrioleurs s’introduisaient dans la Maison de la monnaie d’Espagne, la plateforme numérique Netflix mise une fois de plus sur une série espagnole. Décrite comme un croisement entre Gossip Girls et Scream Queens, créée par Dario Madrona et Carlos Montero, Elite met en scène trois adolescents de la classe ouvrière qui sont admis à Las Encinas, l’école privée la plus élitiste — et la plus décadente ! — d’Espagne, après que leur école secondaire eut été détruite lors d’un tremblement de terre. La rivalité entre les nouveaux élèves et les jeunes bourgeois sera exacerbée lorsqu’un meurtre sera commis.

Un «dur», les siens et le chemin L’ex-hockeyeur et animateur de TVA Sports Dave Morissette se dévoile sous un jour différent dans ce documentaire où on le suit en compagnie de ses fils et son père sur les routes du chemin de Compostelle. Il avait fréquenté cet itinéraire « initiatique » seul à vélo les deux étés précédents et en était revenu « bouleversé ». Une heure de rencontres et d’émotions fortes dans des décors naturels magnifiques.



Dave Morissette – Arrêter le temps

Moi et Cie, jeudi, 20 h

