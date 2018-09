Arrêt sur des déracinés

En rappel, Les Grands Reportages présentent en rafale jusqu’à jeudi cette très belle et très touchante série documentaire de Vincent Audet-Nadeau qui met en lumière quelques personnes en situation d’itinérance ou de très grande précarité et qui nous éclaire beaucoup sur le sort des plus « mal pris » au Canada.

Les Canadiens errants, RDI, 20 h

Des policiers, des médecins…

On ne compte plus les séries dramatiques articulées autour de milieux de travail, certains étant plus populaires que d’autres. Deux nouveautés télévisées américaines exploitent deux des milieux les plus « prisés » (avec l’univers judiciaire) : les enquêteurs du FBI dans la Grosse Pomme et le personnel d’un hôpital situé dans cette ville.

FBI, Global et CBS, 21 h et New Amsterdam, NBC et Global, 22 h