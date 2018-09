Notre choix cette fin de semaine

Campagne télé

Si vous en avez un peu soupé d’entendre les chefs de parti (qui sont d’ailleurs de passage à la première de TLMEP), vous pouvez vous rabattre sur Véronique Hivon et Catherine Dorion, de passage chez les hommes en or, et une émission spéciale sur les enjeux environnementaux de cette élection.

24/60, RDI, vendredi, 19 h ; Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h et Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h

Deux Anne, un soir

Les fans de l’œuvre phare de L.M. Montgomery ont deux adaptations télé à se mettre sous la dent : une infidèle et passionnante, l’autre, un peu trop sage…

Anne with an E, CBC, dimanche, 19 h et Anne of Green Gables : Fire & Dew, PBS, dimanche, 19 h 30