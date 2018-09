Sur vos écrans: et que ça danse! Et que ça chante! Et que ça pleure!

La variété à la sauce TVA

Après V et sa compétition de danse urbaine qui n’aura duré qu’une saison (Danser pour gagner), TVA propose son concours de danse tous genres confondus, Révolution. Aux côtés de l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse, les maîtres de la danse Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et Les Twins seront les juges de cette compétition ouverte aux participants de tous âges, amateurs ou professionnels, qui danseront leur vie dans l’espoir de décrocher 100 000 $ devant 128 caméras disposées autour du grand plateau. Parlant de grand plateau, dans l’esprit de la variété En direct de l’univers, Sonia Benezra recevra chaque dimanche un invité dont elle retracera la carrière en chansons. Seront de la partie Michel Louvain, Roch Voisine, Éric Lapointe, Ariane Moffatt, Dan Bigras, Jean-Pierre Ferland, Mario Pelchat et Lara Fabian. Si l’on se fie à la bande-annonce de Tout le monde aime !, une bonne partie du budget sera consacrée au papier-mouchoir.

, dimanche, 19 h 30, TVA, dimanche, 21 h

Pendant ce temps à Radio-Canada

Guy A. Lepage et Dany Turcotte sont de retour pour une quinzième saison de Tout le monde en parle. Au cours de cette campagne électorale qui bat son plein, les trois chefs et la co-porte-parole des quatre grands partis n’auront d’autre choix que d’aller se confesser à la grand-messe dominicale. Qui esquivera le mieux les questions de l’animateur ? Qui recevra une carte du fou du roi ? Qui osera rester jusqu’à la fin ?

, Radio-Canada, dimanche, 20 h

Deux brutes et un polisson

« Nous remercions le patriarcat de nous offrir autant de sujets de capsules », s’est exclamée Judith Lussier à l’avant-première du 33e Gala des prix Gémeaux, où elle et sa complice Lili Boisvert ont remporté deux trophées. Le patriarcat étant toujours bien vivant, ces féroces dames auront beaucoup à se mettre sous la dent au cours de la troisième des Brutes. Sur Twitter, il n’a pas son pareil pour se mettre à dos les chroniqueurs et les politiciens, ce qui le contraint parfois à expliquer ses blagues controversées. Malgré cela, Radio-Canada a confié à l’humoriste Louis T un troisième mandat à la barre des capsules Vérités et conséquences.

Le visionnement de la semaine Réalisée par Richard Eyre (Stage Beauty, Chronique d’un scandale), la plus récente adaptation du Roi Lear, de Shakespeare, se déroule dans une Londres fortement militarisée au XXIe siècle. S’étant illustré en Othello et en Titus Andronicus dans les pièces éponymes du grand barde, sir Anthony Hopkins se glisse cette fois dans la peau de ce roi qui abdique son trône à la faveur de ses filles aînées, les perfides et flagorneuses Regan (Emily Watson) et Goneril (Emma Thompson), après avoir renié sa fille cadette Cordelia (Florence Pugh), la seule pourtant à lui vouer un amour sincère et désintéressé. Interprète du fidèle majordome Carson dans Downton Abbey, Jim Carter incarne le tout aussi loyal comte de Kent.



King Lear, Amazon Prime, vendredi

Atterrir dans le futur La prémisse de cette nouveauté produite entre autres par le réalisateur de la série de films Retour vers le futur, Robert Zemeckis, fait un peu penser à Lost et à The Leftovers. On y suit les passagers d’un vol un peu perturbé par des turbulences, sans plus. L’appareil atterrit pourtant cinq ans après sa « disparition ». Pour les gens à bord, le temps n’a pas filé si vite… La série raconte les lendemains étranges de ces passagers, dont les proches ont fait le deuil de leur absence. Reste à voir si la proposition saura accrocher durablement les téléspectateurs amateurs de ce genre de drames mystérieux.



Manifest, NBC et Citytv, lundi, 22h



, telequebec.tv, Tou.tv