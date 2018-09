Suivez en direct notre couverture du gala

C'est soir de gala à Radio-Canada, alors que sont récompensées les meilleures productions télévisées et numériques de l'année, lors de cette 33e édition des prix Gémeaux.La cérémonie, au cours de laquelle seront remis 17 prix, est animée par Jean-Philippe Wauthier. On sait déjà que District 31 et Fugueuse mènent la course, avec chacun douze mises en nomination.