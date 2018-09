Les prix Gémeaux: des lauriers pour les artisans de la télé et du numérique

Jeudi soir, Chantal Lamarre et Dominic Arpin ont animé la Soirée des artisans et du documentaire, la première des trois remises des prix Gémeaux. Au cours de cette cérémonie non diffusée, 52 prix Gémeaux ont été distribués. Pour mémoire, 971 individus et 265 productions sont nommés dans au moins une catégorie et 153 productions concourent dans deux catégories ou plus.

En fiction, la populaire série Fugueuse a récolté deux prix Gémeaux, ceux de la meilleure distribution artistique (fiction) et du meilleur montage (fiction). Rappelons que Fugueuse et la quotidienne District 31 mènent la course avec chacune douze mises en nomination.

Ayant récolté dix nominations, la troisième saison des Pays d’en haut (Radio-Canada) s’est distinguée avec deux prix, ceux des meilleurs décors (fiction) et du meilleur son (fiction). Concourant dans neuf catégories, Blue Moon a remporté le Gémeaux de la meilleure direction photographique (fiction).

Suivant de près Fugueuse et District 31 avec onze mises en nomination, le Bye Bye 2017 a été le grand gagnant de la soirée en remportant cinq Gémeaux pour les catégories du son, de la direction photographique et de la direction artistique (décors, costumes, ainsi que maquillages et coiffures). Pour sa part, la revue de fin d’année des Appendices, Tourlou 2017, qui cumule six mises en nomination, a remporté le Gémeaux du meilleur habillage graphique.

Médecine et sport

Nommée neuf fois, De garde 24/7 a remporté trois Gémeaux, soit ceux de la meilleure direction photographique (affaires publiques, documentaire — série), du meilleur montage (affaires publiques, documentaire — série) et du meilleur scénario (documentaire — série).

Côté sport, Les Jeux olympiques de Pyeongchang 2018 l’ont emporté dans les catégories de la meilleure émission ou série de sports en captation et de la meilleure animation ou équipe d’animation (sports ou loisirs).

Et c’est pas fini

Les célébrations se poursuivent ce week-end alors qu’Anaïs Favron animera dimanche, à 14 h 30, L’avant-première, sur ARTV et sur le Web. Le soir même, à Radio-Canada et sur le Web, Herby Moreau et Claudine Prévost s’entretiendront avec les artistes dès 19 h 30 dans L’avant-gala. À 20 h, toujours à Radio-Canada et sur le Web, Jean-Philippe Wauthier sera à la barre du Gala des 33es prix Gémeaux. Herby Moreau et Claudine Prévost reprennent du service pour L’après-gala, tout juste après le gala sur ARTV ou après le Téléjournal à Radio-Canada.

Jusqu’à samedi midi, les spectateurs peuvent voter pour le Prix du public Fonds Cogeco sur le site de l’Académie des prix Gémeaux pour l’une des émissions suivantes : District 31, Donnez au suivant, Fugueuse, Hubert et Fanny et O'.