Joute de mi-temps

Patrice Roy est à la barre du traditionnel Grand débat des chefs des principaux partis politiques en présence dans cette campagne électorale, qui arrive à sa seconde moitié.

Le grand débat des chefs 2018, Radio-Canada, Télé-Québec, V, RDI, AMI-Télé et plusieurs sites de médias écrits, dont LeDevoir.com, 20 h

Nos voisins et le droit à l’avortement

45 ans après le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Roe vs. Wade, qui a marqué un changement important en matière de législation sur l’avortement, le pays de l’Oncle Sam est plus que jamais divisé sur cette délicate question. Ce documentaire dresse un historique et un portrait de la situation en donnant la parole autant aux pro-vie qu’aux pro-choix.

Reversing Roe, Netflix