Avec un grand S

Ce documentaire de Louis-Martin Pepperall déconstruit quelques mythes à propos de la vie sexuelle des adolescents québécois d’aujourd’hui, qu’on imagine bien pire que ce qu’elle serait réellement. En complément, pour lesdits ados, une websérie au titre évocateur aborde la délicate question avec intelligence et humour.

Ados, sexe et confidences, Télé-Québec, 20 h et On parle de sexe, tele-quebec.tv

Intrigante première dame

L’épouse du président français fait beaucoup jaser, et ce, pour diverses raisons. Ce documentaire qui dresse un portrait bienveillant de la première dame aborde tout de même l’homosexualité présumée de son mari…

Brigitte Macron, un roman français, TV5, 20 h