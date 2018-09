Du vieux, du neuf

C’est soir de rentrée pour les télévisions généralistes et le moment pour plusieurs de renouer avec leurs « programmes » favoris : District 31, Ruptures, Boomerang et L’échappée. Au rayon des nouveautés : la comédie familiale Discussions avec mes parents et le drame sportif et social Demain des hommes à Radio-Canada, et aussi le thriller Le jeu à TVA. Mais c’est L’heure est grave, nouvelle émission de variétés inspirée de l’actualité, qui nous intrigue le plus…

À Radio-Canada, TVA et Télé-Québec, dès 19 h

Toute une soirée « Patrick »

Tout de suite après la plus récente édition du cabaret country qu’il anime depuis des années, le chanteur et guitariste Patrick Norman est le sujet d’un documentaire qui retrace sa longue carrière musicale.

Pour l’amour du country et Les musiques de Patrick, Artv, dès 19 h 30