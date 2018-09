Les flâneurs

Le chef-d’oeuvre restauré

Je suis allée voir au cinéma du Parc le grand film d’Andreï Tarkovski Andreï Roublev (1969) dans sa version restaurée. Ce chef-d’œuvre de trois heures en plusieurs tableaux, la plupart en noir et blanc, est une leçon de maîtrise du langage cinématographique. Peinture de la Russie médiévale violente et envahie par les Tatars, le film dur et poétique constitue une réflexion sur l’art et la foi, à travers le regard du héros, moine et peintre d’icônes en traversée de pays. À Moscou, la galerie Tretiakov expose des icônes de Roublev et on les admire en évoquant le film, le souffle coupé.