Sur vos écrans: repenser l’agriculture

La ferme à échelle humaine

En plus d’être peintre, romancier et cinéaste, Marc Séguin est maraîcher bio. C’est dire à quel point l’implantation d’une agriculture responsable au Québec lui tient à cœur. Pour les besoins de son documentaire La ferme et son état, l’artiste-agriculteur s’est promené aux quatre coins du Québec, aux États-Unis et au Danemark afin de recueillir durant un an et demi les confidences, rêves et déceptions de jeunes cultivateurs. En résulte un film pertinent, militant et passionnant.

Radio-Canada, samedi, 12 h 30

La vie est une loterie

La vie coûte cher, et ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir gagné le gros lot. Dans le magazine Les gratteux, Gildor Roy et Marie-Christine Proulx proposent divers trucs pour éviter de vivre au-dessus de ses moyens et de dépenser sans réfléchir. À l’autre bout du spectre, la série documentaire Ça change pas le monde, avec Yve Lavigueur (de la tristement célèbre famille), expose les hauts et les bas de gens ayant gagné à la loterie.

Canal Vie, lundi, 19 h 30Canal Vie, vendredi, 19 h 30

Les vrais « boys »

Bien qu’ils n’aient jamais eu la chance d’être repêchés par la LNH (Ligue nationale de hockey), les joueurs des Éperviers de Sorel et des Draveurs de Trois-Rivières, deux équipes férocement rivales de la LNAH (Ligue nord-américaine de hockey), prennent le hockey au sérieux. C’est une drogue, leur vie. Porté par la narration virile de Louis-Philippe Dandenault et du rock générique, la série documentaire Semi-pro dévoile le quotidien de ces hommes qui doivent concilier travail-famille pour vivre à fond leur passion.

Z, lundi, 21 h 30

Quand l’Acadie «rocke» ailleurs

Il y eut d’abord Édith Butler et Angèle Arsenault, puis Roch Voisine et Marie-Jo Thério, et depuis quelques années, une ribambelle de musiciens acadiens qui font leur marque sur les scènes musicales de la Francophonie. Et cette tendance ne semble pas prête à s’essouffler… Dans ce diptyque documentaire présenté en rafale, l’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar nous sert de guide pour faire la lumière sur les raisons de ces succès. Des journalistes spécialisés, des gens de l’industrie et les artistes eux-mêmes offrent quelques pistes d’explication.

Le visionnement en continu de la semaine Lancée l’été dernier sur Netflix, la série Atypical, de Robia Rashid (How I Met Your Mother), met en scène Sam (Keir Gilchrist), 18 ans, sa mère Elsa (Jennifer Jason Leigh), son père Doug (Michael Rapaport) et sa sœur cadette Casey (Brigette Lundy-Paine). Comme tous les garçons et les filles de son âge, Sam rêve de rencontrer l’amour et d’acquérir plus d’autonomie. Or, Sam est autiste de haut niveau et sa famille, hautement dysfonctionnelle. Série douce-amère remettant en question le concept de normalité, Atypical est de retour cet automne pour une deuxième saison de dix épisodes, c’est-à-dire deux de plus que la saison précédente.



Atypical saison 2

Netflix, vendredi

Artv, lundi, dès 20 h 30