Parcours du combattant

Ce documentaire raconte l’histoire de changement de sexe du caporal Vincent Lamarre, jadis prénommé Virginie, avec le soutien des Forces armées. Portrait d’un combattant, dans tous les sens du terme…

Ti-gars, Les grands reportages, RDI, 20 h

Juste avant la suite

À quelques semaines du début de la deuxième saison de cette relecture des aventures de la rouquine jeune fille créée par Lucy Maud Montgomery sur les ondes de CBC (le 23 septembre, pour être plus précis), voici une occasion de voir ou revoir à coups de deux épisodes et en version française la première saison, nettement plus noire et féministe que l’emblématique adaptation des années 1980.

Anne, Artv, 21 h