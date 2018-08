Sur vos écrans: TV5 fête ses 30 ans

Tour de table

Souvenirs cocasses, moments tendres et morceaux d’anthologie sont du menu d’On n’a pas tous les jours 30 ans ! où Sophie Fouron (Portsd’attache) reçoit dix des plus populaires têtes d’affiche de TV5. François Busnel (La grande librairie), Philippe Desrosiers (La vie en quatre temps), Michel Drucker (Vivement dimanche prochain), Mireille Dumas (Vie privée vie publique) et Chantal Lamarre (On passe à l’histoire) figurent au nombre des invités de cette réalisation de Mario Rouleau tournée à Ottawa devant public au cours de l’été.

TV5, samedi, 20h

L’histoire selon Historia

Avec ses nombreuses émissions de brocante, la programmation de la chaîne Historia nous laisse plus souvent perplexe en ce qui a trait à sa mission. Heureusement d’ailleurs qu’il y a TV5 qui, avec Secrets d’histoire et ses innombrables documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, parvient à satisfaire l’historien qui sommeille en nous. Quand ce ne sont pas des séries à saveur complotiste (JFK déclassifié), on rencontre des chauffeurs de gros camions (Hors route : Défi extrême), des gros bras qui fracassent des trucs en métal (De l’acier et du feu : coupe ou crève !), ou encore des illuminés qui pensent mettre la main sur un vieux trésor (Le mystère de l’or confédéré) ou résoudre une enquête datant de la fin des années 1960 (Sur les traces du Zodiaque). Bref, cinq nouveautés à regarder à vos risques et périls.



Le mystère de l’or confédéré

Lundi, 21h



De l’acier et du feu: coupe ou crève!

Mercredi, 21h



Hors route: Défi extrême

Jeudi, 19h



Sur les traces du Zodiaque

Jeudi, 20h



JFK déclassifié : Sur les traces de Lee Harvey Oswald

Jeudi, 21h

La route des bois

« Si t’es pas passionné, tu fais pas ça », lance l’un des travailleurs forestiers basés au nord du Lac-Saint-Jean dans la nouvelle série documentaire de Canal D, Vie de chantier, de Jean Lefebvre. Travaillant de l’été au printemps, « un peu comme une saison au hockey », explique le narrateur Patrice Robitaille, dans des conditions météorologiques parfois difficiles, manipulant de la machinerie lourde, le bûcheron des temps modernes n’a rien à voir avec la figure romantique des Filles de Caleb.

Toujours en eaux troubles

La première saison de ce suspense à la facture sombre, au propre comme au figuré, et mettant en vedette Jason Bateman (en contre-emploi) et Laura Linney (toujours aussi solide) s’avérait fort captivante et réussie. On en souhaite autant de la suite des aventures d’un conseiller financier et de sa famille, « réfugiés » dans la région paumée des monts Ozark au Missouri après une affaire de blanchiment d’argent qui a mal viré, qui doivent survivre dans le dangereux monde des trafiquants de drogues… Ozark, saison 2 Netflix, dès vendredi

Le visionnement en continu de la semaine Après Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine, c’est au tour de John Krasinski (The Office) d’incarner Jack Ryan, héros créé par le romancier Tom Clancy. Cela dit, cette série créée par Carlton Cuse (Lost) et Graham Roland (Fringe) repose sur un scénario original et non sur un récit tiré inspiré de l’un des romans de Clancy. Docteur en histoire et consultant-analyste pour la CIA, Jack Ryan se retrouve à son corps défendant sur le terrain. D’après la bande-annonce, l’universitaire habitué à un rythme de vie de châtelain semble plutôt doué pour manier les armes à feu. Deux actrices québécoises, Emmanuelle Lussier-Martinez et Marie-Josée Croze, sont de l’aventure.

Jack Ryan (V.F. de Tom Clancy’s Jack Ryan) Amazon Prime, vendredi

Canal D, mardi, 19h