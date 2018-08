Illégal, ou pas…

Deux nouveautés documentaires de cette chaîne spécialisée « dans le réel » présentent divers aspects de la « légalité » et de la moralité… La première nous entraîne dans la réalité quotidienne d’avocats de la défense et de leurs clients dans des causes criminelles, tandis que la seconde donne à voir la transition des Serres Bertrand, une entreprise familiale de maraîchers qui a laissé tomber la culture de la tomate pour celle du cannabis.

Infractions et Pot inc., Moi et cie, dès 20 h

Périls philippins

En rappel, cet épisode de la série documentaire du journaliste aventurier français Sebastian Perez Pezzani montre le quotidien violent des policiers philippins chargés de la lutte antidrogue. Toujours d’actualité…

Caméléon, TV5, 20 h