Le réconciliateur

Dans cette nouvelle série documentaire, l’ex- joueur de football professionnel et animateur Étienne Boulay joue au réconciliateur en tentant de rapprocher des gens qui ont rompu leur liens depuis un certain temps. Parfois, ça fonctionne, d’autres fois, c’est moins concluant…

Liens rompus, Moi & cie, 19 h 30

Grande dame du petit écran

Ce documentaire aux accents hagiographiques un peu agaçants dresse un portrait fort intéressant de la carrière de la doyenne du petit écran, qui fête cette année 80 ans de métier. Les archives télévisuelles et les réflexions et confidences de la comédienne et animatrice chevronnée compensent largement les faiblesses.

Betty White : First Lady of Television, PBS, 20 h