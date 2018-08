Betty White, la grande dame du petit écran

Elle a commencé sa carrière au petit écran avant la Seconde Guerre mondiale sur une chaîne « expérimentale » californienne, alors que ce média en était à ses balbutiements. On peut donc dire sans se tromper que la comédienne et animatrice Betty White est une véritable pionnière de la télévision.

Ce portrait documentaire aux accents hagiographiques, tourné sur une dizaine d’années et malheureusement parsemé de certaines interventions peu pertinentes de certains collègues de projets récents, a l’énorme mérite de raconter l’immense carrière de la star, aujourd’hui âgée de 96 ans. Les images d’archives des émissions auxquelles elle a participé (entre autres l’épisode de SNL, dont elle a été l’hôte en 2010 grâce à une campagne d’admirateurs sur Facebook), dans lesquelles elle a tenu la vedette (Mary Tyler Moore Show, Hot in Cleveland), ou qu’elle a même produites, agrémentées des commentaires éclairants et amusants de la vedette de Golden Girls, toujours aussi pétillante et allumée, rachètent amplement les défauts de cette production.

On y découvre une amateure de jeux-questionnaires qui aimait beaucoup participer à ce genre d’émissions en tant que concurrente vedette. Elle a d’ailleurs rencontré l’homme de sa vie sur le plateau du jeu Password, dont il était l’animateur. À l’exception de cette « anecdote », sa vie privée n’est pratiquement pas évoquée, sauf en conclusion, lorsqu’il est question de son attachement et de son engagement envers les animaux. Il est d’ailleurs fort touchant de la voir s’amuser ferme avec un ours grizzly. On croirait entendre l’énorme bête rigoler, comme l’ont fait des générations de téléspectateurs en regardant cette grande dame du petit écran.