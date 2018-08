Sur vos écrans: Netflix international

Lynyrd Skynyrd est sans doute l’un des groupes ayant connu l’un des destins les plus tragiques dans l’histoire du rock. En 1977, au sommet de sa gloire, la formation perd trois de ses membres dans un écrasement d’avion, dont Ronnie Van Zant, son fondateur, chanteur et principal compositeur. Dix ans plus tard, les survivants reforment le groupe et c’est Johnny Van Zant qui succède à son défunt frère. En 2006, ces pionniers du rock sudiste sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Réalisé par Stephen Kijak (Stones in Exile), ce documentaire retrace la carrière de ce groupe, qui a annoncé sa tournée d’adieu en début d’année, et se penche plus spécifiquement sur la personnalité complexe de Ronnie Van Zant.



If I Leave Here Tomorrow

Show et Crave TV, samedi, 21h