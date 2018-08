Acadie, Acadie

Les cousins acadiens célèbrent leur fête nationale. On peut en faire autant devant le petit écran en jetant un œil aux concerts de Dieppe et Moncton, grâce à un très beau documentaire consacré à l’interprète de la Sagouine et un autre documentaire sur la lutte des Acadiens pour leur survie culturelle.

Le spectacle de la Fête de l’Acadie, Artv, 20 h, Radio-Canada, 22 h 30, Simplement Viola, Artv, 21 h 30 et Tintamarre : la piste Acadie en Amérique, TFO, 20 h

Les travers de la nature et la science

Début de cette série documentaire de la BBC qui date un peu (2012), mais qui épate tout de même par les prouesses scientifiques qui y sont présentées pour soigner des maux et des défauts humains qui semblent insolubles.

Anomalies humaines au service de la science, Explora, 21 h