Périple salvateur

Jack Nicholson trouvait son dernier grand rôle principal dans cette comédie aux accents dramatiques et absurdes d’Alexander Payne où il incarne un homme fraîchement devenu retraité et veuf qui se cherche une raison de vivre, et la trouve loin de chez lui…

Monsieur Schmidt, Télé-Québec, 21 h

Réappropriation culturelle

Aujourd’hui s’ouvre dans la communauté innue de Maliotenam, sur la Côte-Nord, la 34e édition du festival musical Innu Nikamu, une des plus importantes manifestations culturelles autochtones d’Amérique du Nord. Ce documentaire de Kevin Bacon Hervieux dresse le portrait de cet événement qui a permis aux gens de cette communauté de se réapproprier leur culture.

Innu Nikamu : la grande tradition, Canal D, 22 h