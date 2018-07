Le rôle de sa vie

En 1962, le grand Jean Duceppe incarnait, sous la direction de Paul Blouin, Willy Loman dans l’adaptation de Marcel Dubé de la célèbre pièce d’Arthur Miller. Cet inoubliable télé-théâtre de Radio-Canada mettait aussi en scène Janine Sutto, Jacques Godin et Benoît Girard dans les rôles de Linda, Biff et Happy, l’épouse et les fils de Loman.



La mort d’un commis voyageur, ARTV, 21 h

Quand Spielberg revisite Wells

Dans cette adaptation musclée et spectaculaire du roman de H. G. Wells par Steven Spielberg, Tom Cruise joue un homme qui tente de sauver son fils (Justin Chatwin) et sa fille (Dakota Fanning) des extraterrestres qui veulent envahir le monde.



La guerre des mondes, Télé-Québec, 21 h