Rendez-vous funeste

Dans ce drame policier de Jean-Pierre Melville, qui allait inspirer des années plus tard les frères Coen, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino et Johnnie To, Alain Delon incarne Jeff Costello alias le Samouraï, un tueur à gages poursuivi par un commissaire (François Perrier) et des criminels. « Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï »…

Le Samouraï, TFO, 21 h

Rendez-vous festif

La cinéaste et auteure Anaïs Barbeau-Lavalette, l’homme de théâtre Stéphane Crête, l’animateur, acteur et producteur Charles Lafortune, le danseur Luca Patuelli alias Lazylegs et la chanteuse Klô Pelgag se confessent à Christian Bégin.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 21 h