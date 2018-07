Sublime Sautet

Lorsque Vincent (Yves Montand), quinquagénaire séparé de sa femme Catherine (Stéphane Audran) et aux prises avec des problèmes financiers, fait une crise cardiaque, ses amis d’enfance François (Michel Piccoli), Paul (Serge Reggiani) et Armand (Jacques Richard) revoient leurs priorités. Une fine chronique sur l’amitié et sur le temps qui fuit.

Vincent, François, Paul et les autres, TFO, 21 h

Los Angeles 2019

Il y a 35 ans, Ridley Scott signait une brillante adaptation d’un roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, où Harrison Ford incarnait avec l’aplomb qu’on lui connaît un détective privé traquant des robots humanoïdes.

Blade Runner, Télé-Québec, 21 h