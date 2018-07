Champions du ballon rond

Moins de dix jours après la victoire des Français contre les Croates à la Coupe du monde de football, les réalisateurs Clément Le Goff et Elsa Margout signent un documentaire sur l’ascension spectaculaire de l’équipe menée par Didier Deschamps.

La France en Bleus, TV5, 20 h

Un bijou d’animation stop-motion

Une fillette australienne solitaire et un vieux garçon new-yorkais autiste entretiennent une correspondance durant plus de vingt ans jusqu’à ce que la première trahisse sans le vouloir le second. Un film drôle, tendre et brillant d’Adam Elliot. Avec les voix du regretté Philip Seymour Hoffman et de Toni Collette.

Mary et Max, TFO, 21 h