Radio-Canada en discussion avec Blackpills

Dans le but d’enrichir leurs sélections respectives de contenus, l’application de vidéos sur demande pour téléphone mobile Blackpills et Radio-Canada ont déjà amorcé des pourparlers, a confirmé le diffuseur public.

En entrevue au Devoir plus tôt cette semaine, un des patrons de Blackpills, Patrick Holzman, avait affirmé que son entreprise avait « entamé des discussions avec des diffuseurs et des partenaires ».

Marc Pichette, premier directeur des relations publiques et de la promotion de Radio-Canada, a affirmé que les dirigeants de l’application destinée aux 18-25 ans « nous ont proposé quelques contenus et ont montré de l’intérêt pour certaines de nos webséries ». Toutefois, Radio-Canada n’a « pas, pour le moment, fait l’acquisition de certains de leurs contenus ».

M. Pichette a par ailleurs estimé qu’il « apparaît prématuré pour le moment » de discuter de l’intégration de Blackpills au service de télé sur demande Tou.tv. Depuis le début du mois de mai, afin de peser ensemble plus lourd dans la bataille contre Netflix, Radio-Canada propose sur ICI Tou.tv Extra certaines des émissions produites par le Groupe V Média, Bell Média, TV5 Québec et l’Office national du film du Canada.

Blackpills a par ailleurs acquis les droits pour l’Europe et l’Amérique — sauf pour le Canada francophone — de la première saison de la série L’âge adulte, de Guillaume Lambert (Pixcom), et de Polyvalente, réalisée par Sébastien Landry et Laurence Morais-Lagacé (La Guérilla), le duo qui a aussi créé Game of Death, déjà sur l’application Blackpills.