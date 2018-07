Accros aux notifications ?

Le jour comme la nuit, notre téléphone intelligent nous envoie différentes notifications (textos, Facebook, Twitter, courriels, etc.). En moyenne, nous cliquerions 2617 fois par jour et les plus accros, 5247. Guylaine Tremblay en discute ce soir avec Sarah Deborde et le Dr Jean-Michel Pelletier.

Banc public, Télé-Québec, 19 h 30

L’espion qui m’aimait

Jubilatoire comédie d’espionnage de Tony Gilroy (Michael Clayton), Duplicité met en scène Julia Roberts et Clive Owen dans les rôles de deux espions rivaux et amants qui s’apprêtent à arnaquer leurs patrons respectifs alors que ceux-ci se disputent une formule capillaire.

Duplicité, Télé-Québec, 21 h