Un grand thriller

Avec des titres tels Fight Club, Le Zodiaque et Le réseau social, le cinéaste David Fincher n’a pas à rougir de sa filmographie. Et certainement pas de cet excellent thriller où Morgan Freeman et Brad Pitt incarnent deux détectives poursuivant un psychopathe, interprété par Kevin Spacey, tombé en disgrâce depuis, qui s’inspire des sept péchés capitaux pour commettre des meurtres.



Seven, Télé-Québec, 21 h

Petits monstres

Ne reculant devant rien, le journaliste Michael Mosley offre littéralement son corps à la science dans ce documentaire où, après avoir avalé une microcaméra, il ingère un ver solitaire et se fait mordre par une sangsue.



La vérité sur les parasites, Explora, 22 h