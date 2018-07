Revivre le jour J

Écrit et réalisé par Jean-Christophe Rosé, narré par l’acteur Samuel Le Bihan, le documentaire 6 juin 1944, la lumière de l’aube revisite les moments précédant le débarquement de Normandie en expliquant les stratégies militaires privilégiées par Churchill et Roosevelt. Présenté en deux parties lundi et mardi.

Point doc, Télé-Québec, 20 h

À guichet fermé

En juin 2014, au cours de sa tournée Reflektor, le groupe montréalais Arcade Fire séduisait les 22 000 spectateurs s’étant rassemblés dans l’une des plus mythiques salles de spectacles de Londres six mois avant sa fermeture définitive.

Londres, Artv, 21 h