Notre choix cette fin de semaine

Le Bien et le Mal

Depuis le récit des frères ennemis Caïn et Abel, les histoires comportent la plupart du temps un duel entre le Bien et le Mal. Dans cet épisode intitulé Dieu et Diable, le juste Frédéric Pierre revisite des légendes urbaines manichéennes et démêle la Vérité du Mensonge.

Légendes urbaines, Vrak, 19 h

Grand-messe

Qu’est-ce qui unit l’ex-ministre de la Culture Line Beauchamp, l’acteur et metteur en scène Serge Postigo, la chanteuse Diane Tell, l’acteur Yves Jacques et la gestionnaire stratégie de contenus de Tourisme Montréal Catherine Morellon ? On le découvrira bien après qu’ils se seront confessés au magnanime Christian Bégin.

Y’a du monde à messe, Télé-Québec, 21 h