La série Game of Thrones mène la course aux prix Emmy — qui récompensent l’excellence télévisuelle aux États-Unis — avec un total de 22 nominations.



La série fantaisiste de HBO a déjà remporté deux fois le titre de meilleure série dramatique.



La série Westworld récolte 21 nominations et The Handmaid’s Tale, inspirée du roman éponyme de la Canadienne Margaret Atwood, a été nommée dans 20 catégories.



Atlanta est la comédie ayant le plus de nominations, soit 16.



L’émission Roseanne, dont le retour sur les écrans a été interrompu après la publication d’un commentaire de Roseanne Barr jugé raciste, a récolté une seule nomination dans une catégorie prestigieuse, soit dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour Laurie Metcalf.



En 2015, Game of Thrones avait été nommée dans 24 catégories, puis dans 23 l’année suivante.



La cérémonie des prix Emmy sera présentée le 17 septembre à NBC. Le gala sera animé par Colin Jost et Michael Che de l’émission Saturday Night Live.