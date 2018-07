En avoir ou pas

Qu’ont en commun l’ex-journaliste et romancier Jonathan Pedneault, la femme d’affaires et ambassadrice Isabelle Hudon et le fondateur et p.-d.g. de Prospects Software, Charles Drouin ? Tous trois ont réussi sans diplôme et racontent leur parcours d’autodidacte ce soir à l’animatrice Guylaine Tremblay.

Banc public, Télé-Québec, 19 h 30

Rendez-vous festif

Dès ce soir, et pour toute la durée du Festival international de films Fantasia, Benoît Mercier et ses collaborateurs vous convient à un talk-show quotidien où ils vous feront découvrir les coulisses de la 22e édition du festival de films de genre le plus populaire en Amérique du Nord. Une réalisation d’Éric S. Boisvert.

Fantasia 2018, MAtv, 22 h