À toute vitesse

Dès ce soir, et ce, jusqu’au jeudi 19 juillet, Explora rediffuse la série documentaire Vitesse mortelle, où l’on s’intéresse aux prédateurs les plus rapides sur terre, dans les airs et sous l’eau avec des caméras captant 1000 images par seconde. Ce soir, on se transporte dans les fonds océaniques avec des requins, des dauphins et des espadons.

Vitesse mortelle, Explora, 19 h

Hannah et sa bande

Jusqu’au 8 août, Artv diffusera en primeur la sixième saison de Girls à raison de deux épisodes chaque mercredi soir. Dans cette dernière saison, Hannah (Lena Dunham) décroche un contrat de rédaction qui pourrait changer son destin. Elles nous manquent déjà, ces filles…

Girls, Artv, 22 h 30 et 23 h 30