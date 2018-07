Faites la fête, pas la guerre

Souhaitant oublier les horreurs de la Grande Guerre, le monde entier s’est donné rendez-vous dans la Ville Lumière où la jeunesse parisienne faisait la fête. Revivez cette folle époque grâce à des archives jamais vues, désormais colorisées et sonorisées.

Paris années folles, 1re partie, Télé-Québec, 20 h

Régime de terreur

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne se sent humiliée et trahie par ses alliés. Héros de guerre, Hitler s’impose alors avec ses idées nationalistes extrêmes, puis devient chancelier du Reich en 1933. Dans Hitler et l’Allemagne, une attraction fatale, des historiens analysent l’ascension inquiétante et la chute abrupte du nazisme.

Les grands reportages, RDI, 21 h